Un defibrillatore davanti al bar

Un nuovo defibrillatore per Case Castagnoli. "Il consiglio del quartiere Rubicone Cesena vuole esprimere la massima gratitudine al consiglio direttivo di Nuova Case Castagnoli Sport e in particolare al suo presidente Widmer Casalboni, che alla chiusura della propria attività ha voluto donare un defribillatore semiautomatico. Il DAE è stato posizionato, grazie alla sensibilità della famiglia Ceccaroni, all’esterno del bar Esquisito di Case Castagnoli. Questa collocazione permetterà, in caso di bisogno, un veloce e tempistico utilizzo. Una bella dimostrazione di senso civico. Grazie".