Un derby da annali: il Cesena fa sognare. E la Torres cade in casa con la Juve Next Gen

di Daniele Zandoli

Perdono tutte le inseguitrici e la capolista se ne va. Torres e Perugia sono in crollo verticale mentre il Cesena vince sempre e amplia la voragine, 12 punti sui sardi, che ieri hanno perso 1-3 contro la Juve Next Gen, e 19 punti su Perugia e Gubbio. Il Cavalluccio è un rullo compressore, compatto come una falange macedone, incurante di infortuni e squalifiche. Anzi trae proprio da questi incidenti di percorso la linfa e la forza che dimostrano la validità di tutto il suo organico. Lo scorso anno il Cavalluccio era abbastanza De Rose-dipendente, stavolta no.

A Rimini si è visto il miglior Saber da quando è in Romagna, arcigno e scaltro, non era agevole ma non ha fatto rimpiangere l’ex Palermo che può tranquillamente curare i suoi acciacchi senza affrettare il recupero. Ormai si sono esauriti gli aggettivi a incorniciare questa splendida realtà, plasmata a sua immagine e somiglianza da Mimmo Toscano, cui i tifosi hanno finalmente attribuito la giusta ovazione. Troise, allenatore del Rimini, si è espresso con grande chiarezza, dichiarando di aver incontrato una squadra superiore in tutto, che vincerà agevolmente e meritatamente il campionato. Occhio e croce le stesse parole di uno che di calcio se ne intende, Zdenek Zeman.

Il Cesena non prende gol da 8 turni, dal lontano 17 dicembre, quando Fischnaller regalò il pareggio e infiammò le flebili illusioni della Torres. Le statistiche alla base del primato bianconero si aggiornano, sempre più disarmanti: gol a grappoli, 54 e soltanto i soliti 13 subiti. Ventiquattro turni positivi dall’ormai mitico scivolone di Olbia in apertura, superato brillantemente anche il derby col Rimini, ritenuto una tappa fondamentale verso l’obiettivo. Ora mancano 13 gare con un tesoretto di un punto a partita considerato il vantaggio ormai generalizzato negli scontri diretti.

Il derby ha rafforzato ulteriormente le certezze che caratterizzano questo gruppo dal match di Gubbio in avanti. Saldezza di nervi, superiorità tecnica e tattica, forza fisica e grande incisività. In campionato solo la Spal si è salvata dal ciclone bianconero. Quando si vince il derby col Rimini la soddisfazione aumenta a dismisura, quando lo si fa al Neri entra negli annali della storia del Cavalluccio. Quello di venerdì è stato uno dei più belli della storia recente, dominato ovunque, tatticamente perfetto, con quell’aggressione alta che ha fatto perdere la tramontana alla squadra di Troise. Non c’è tempo per riposare, martedì si torna al Manuzzi a ranghi completi con l’Arezzo. Teniamo tutti i piedi per terra...ma che profumo di promozione.