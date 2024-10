"Un dialogo notturno" oggi alla fondazione. Tito Balestra di Longiano

Oggi alle 16.30 presso la Fondazione Tito Balestra di Longiano inizierà la rassegna autunnale "Le parole di sagge sono le muse" con la presentazione del libro "Un dialogo notturno" di Niccolò Nisivoccia che sarà in dialogo con Massimo Raffaelli, filologo e critico letterario, entrambi collaboratori del Manifesto. Il libro, suddiviso in quaranta stanze intessute di rimandi alla grande letteratura, è un’interrogazione d’amore e politica che assomma in sé verità, morale, sollecitudine, esistenzialismo. Ingresso libero.