Un diploma per 25 camminatori leader

Sono venticinque i camminatori diplomati in riviera. Tanti sono le donne e gli uomini che hanno partecipato al corso tenuto a Cesenatico per diventare Walking Leader. L’interessante iniziativa è organizzata dal dipartimento di sanità pubblica, in collaborazione con il servizio di Medicina dello sport. L’obiettivo dell’Ausl è formare dei conduttori di gruppi di cammino per la salute. L’iniziativa si è tenuta nella sala riunione dell’ospedale Ginesio Marconi in viale Cesare Abba e nelle strade sul lungomare cesenaticense. Lo scopo è avere sul territorio persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate, sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da motivatore e garantisce continuità dell’attività. I venticinque che hanno ottenuto l’attestato di primo livello sono docenti di educazione fisica, appassionati di camminate e persone che lavorano nel mondo della sanità. Si tratta di un importante appuntamento organizzato da Ausl Romagna nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, per la promozione dell’attività fisica nelle comunità dell’Emilia-Romagna. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è proprio rappresentato dai Gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità di incontrarsi periodicamente e svolgere insieme delle passeggiate, con un passo adatto alle caratteristiche del gruppo. A Cesenatico sono intervenuti nelle vesti di docenti la dottoressa Giulia Franzoso della Medicina dello Sport, la dottoressa Chiara Reali, dirigente medico dell’Igiene e sanità pubblica, Vito Mazzone, tecnico delle attività motorie, l’infermiera Veronica Di Nardo sempre dell’Igiene e sanità pubblica, e l’ispettore Umberto Ugone della Polizia locale di Cesenatico. Dopo la parte teorica, i corsisti hanno partecipato ad una prova pratica di esercizi e camminate, lungo viale Zara, i Giardini al Mare, piazza Costa e viale Carducci, per poi fare rientro nella sala dell’ospedale Marconi. La Franzoso si è concentrata molto sull’importanza dell’attività fisica per il benessere e la prevenzione di molte malattie e disturbi, la Reali ha fatto un focus sul ruolo del conduttore, toccando anche aspetti relazionali e motivazionali, mentre Mazzone ha insegnato gli esercizi fisici da fare prima delle camminate e anche quelli da eseguire al termine. Il prossimo appuntamento è il 10 maggio alle 9 nellasala in via Serraglio a Cesena, dove si terrà il corso di secondo livello; per iscriversi è possibile compilare un modulo on line, inviare una mail a promosalute.ce@auslromagna.it, oppure telefonare al 338 1046285 nei giorni lavorativi.

Giacomo Mascellani