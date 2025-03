Un documento inedito sul terremoto del 1875

La città di Cesenatico è vicina ad una ricorrenza che segnò uno dei momenti più difficili nella storia dei residenti del vecchio borgo di pescatori. Sono infatti trascorsi 150 anni da quel tragico terremoto del 17 marzo 1875, quando poco prima di mezzanotte l’abitato venne in buona parte raso al suolo da un boato senza precedenti. La scossa fu la più forte nella storia della cittadina. All’epoca ovviamente non esistevano i sismografi, tuttavia l’Istituto Nazionale di Geofisica calcolò negli anni successivi che il sisma, con epicentro al largo nel mare Adriatico, aveva raggiunto l’ottavo grado della scala Mercalli, pari ad una magnitudo di 5.7. Proprio in questi giorni è emerso un documento inedito datato 20 marzo 1875, che ci svela qualche particolare in più di quella tragedia. Si tratta di una circolare, su carta intestata "Municipio di Cesenatico", su cui è riportata la richiesta di aiuto inviata dal Comitato di Soccorso cittadino, il cui presidente era il sindaco Antonio Faedi, il vicepresidente Francesco Antonelli, Lucio Signoretti era il segretario, e poi c’erano Giuseppe Bravetti (era il presidente della Congrega di Carità), Pio Squadrani, Francesco Pistocchi, Innocente Beltrami e Zefferino Bragazzi. Cesenatico all’epoca era una cittadina povera, molto più piccola di ora e con meno di un quarto degli abitanti odierni, poco più di 6mila contro i circa 26mila odierni. Un paio di giorni dopo il terremoto, il Comitato scrisse un documento per informare gli altri Comuni e territori, parlando di una cosa orribile, edifici pubblici e case private rase al suolo, molte strutture ancora in piedi erano inagibili ed il municipio non aveva le risorse per far fronte a tutto; i membri del Comitato fecero appello agli altri Comuni, chiedendo un fraterno aiuto nella calamità. Secondo i documenti dell’epoca, le scosse di terremoto proseguirono anche nei giorni successivi di marzo 1875, con gravi danni anche al palazzo municipale, alla torre dell’orologio sul porto canale, alla chiesa dei Cappuccini, all’ospedale, alla scuola infantile e alla chiesa di San Giacomo che venne chiusa.

La Torre sul Canale con l’immagine della Madonna crollò, ma la Madonna rimase intatta e si gridò al miracolo. In spiaggia ci furono episodi strani, con onde di maremoto fortunatamente non di grandi dimensioni. Sembrava un inferno e per parecchie settimane ci furono tantissime persone rimaste senza tetto, aiutate però dallo spirito di solidarietà che scattò tra le famiglie della zona. In quei giorni la tragedia non riguardò soltanto Cesenatico, tant’è che il terremoto tirò forte anche a Cervia, Bellaria e Rimini, con scosse che furono avvertite anche nell’entroterra, come a San Marino, e persino nelle vicine Marche, ad Urbino.

Giacomo Mascellani