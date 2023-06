Un doppio master grazie alla borsa di studio di 30mila euro

"Vi sarò sempre grata per aver contribuito a realizzare il mio sogno". Così da oltreoceano Sara Fattori, giovane studiosa di Sala di Cesenatico, si rivolge al Rotary Club di Cesena che nell’annata 20202021, per iniziativa dell’allora presidente Francesco Zanotti, le ha assegnato una borsa di studio per concludere un prestigioso corso di studi negli Stati Uniti.

Sara ha conseguito in questi giorni un doppio master in Affari Transatlantici (Master of Arts in Transatlantic Affairs) tra il Collegio d’Europa di Bruges e la Fletcher School of Law and Diplomacy a Boston. Obiettivo del master è lo studio delle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti sotto diversi punti di vista: sicurezza, diplomazia, commercio, diritti umani, democrazia. La borsa di studio, circa 30 mila euro, di cui oltre 12.000 da parte del club cesenate e il resto suddiviso tra Distretto 2072 e Rotary Foundation, ha sostenuto la giovane ricercatrice nel secondo anno negli States. "A Washington - spiega Sara Fattori - ho completato un tirocinio di ricerca al Csis (Center for Strategic and International Studies). Mi sono occupata di relazioni Stati-Uniti-America Latina-Europa, seguendo il portfolio sul Messico e sulle violazioni dei diritti umani nella dittatura del Nicaragua. Ora sono in Messico dove farò ricerca sulla migrazione tra questo Paese e gli Stati Uniti. Ho iniziato anche un periodo di volontariato e ricerca in un centro di accoglienza per migranti".