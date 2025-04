Un esercito di volontari per ripulire la spiaggia

È stato partecipato il primo appuntamento dell’edizione 2025 di Spiagge pulite, l’iniziativa organizzata da Legambiente. Il gruppo di volontari si è dato appuntamento ella spiaggia di Ponente di Cesenatico, hanno indossato il gilet giallo dell’associazione, con in testa il presidente Francesco Occhipinti di Legambiente Forlì-Cesena. La plastica è ancora il principale inquinante, con tanti prodotti monouso e confezioni raccolte, le reti staccate dal mere in tempesta in alcuni allevamenti di cozze e i cotton fioc, che in materiale plastico dovrebbero essere banditi da sei anni, ma evidentemente c’è chi li può consumare ancora, non sappiamo se da questa o dall’altra parte dell’Adriatico. Il materiale raccolto è stato catalogato e contribuisce ad aggiornare il monitoraggio sui rifiuti stessi che ogni anno viene stilato a livello nazionale. ’Spiagge pulite’ oltre ad uno scopo pratico, ha anche l’obiettivo di sensibilizzare le persone, siano essi residenti nelle località costiere o turisti, sull’importanza del rispetto dell’ambiente, perchè le plastiche generano microplastiche, che vengono ingerite dai pesci e quindi poi ce le mangiamo noi. Nella giornata svoltasi sulla spiaggia di Ponente, a dar manforte a Legambiente sono stati i volontari del Windsurf Club Cesenatico che ha sede nella zona, assieme agli altri sodalizi velici. Significativa anche la presenza di alcuni studenti della scuola media Dante Arfelli.