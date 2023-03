Un euro per sostenere ’Dottor Sorriso’

Un piccolo gesto per regalare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale. Dopo il successo dell’iniziativa proposta nel 2019, da qualche giorno è attiva la campagna ’Dona con il cuore’ che, fino al 1° aprile, vedrà i punti vendita del Gruppo Crai di Cesena e provincia impegnati in una raccolta fondi a favore della Fondazione Dottor Sorriso, che da oltre 25 anni aiuta i bambini che affrontano un ricovero in una struttura ospedaliera a sconfiggere la paura e la tristezza. A fronte della donazione di 1 euro, i clienti dei punti vendita Crai di Cesena e provincia riceveranno il naso rosso dei clown dottori.