Un evento per celebrare la poesia

In occasione della giornata mondiale della poesia che si celebra oggi, Poesis Aps organizza per domani alle 17 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana un’evento poetico con Lucianna Argentino poetessa romana, a dialogare con lei Stefano Simoncelli. Sin dai primi anni novanta l’amore per la poesia porta Lucianna ad occuparsene attivamente e ad organizzare rassegne poetiche, letture pubbliche, presentazioni di libri con collaborazioni a diverse riviste del settore. La sua prima raccolta risale al 1991 “Gli argini del tempo” (ed. Totem) , mentre l’ultima del 2024 è “Corpo di fondo” ed. Pequod. “Corpo di fondo”, in chimica, è quella parte di soluto che non si scioglie e si deposita, proprio come i ricordi si depositano nel mare della memoria. L’importanza della memoria, che sia personale o storica, è evidente perché senza di essa non c’è storia, cultura, tradizione, arte, quindi conoscenza. Ingresso libero.