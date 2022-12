"Un fallimento certificato: sostegno inefficace senza il reinserimento occupazionale"

"Il reddito di cittadinanza si conferma un mero sussidio, inefficace sotto il profilo del reinserimento nel mondo del lavoro. Sono i numeri a dirlo". Cosi dichiara Alice Buonguerrieri (FdI, nella foto), deputata di Fratelli d’Italia, commentando gli ultimi dati resi noti dall’Inps.

"Rispetto al superato reddito di solidarietà – aggiunge la parlamentare di FdI – il reddito di cittadinanza risulta uno strumento dalle maglie molto larghe, con oltre il doppio dei beneficiari. A fronte di 4.577 percettori nel triennio 2019-2021 nella nostra Provincia, i sottoscrittori del Patto per il lavoro sono stati appena 337: il numero più basso in regione, stando ai numeri dell’Agenzia regionale per il lavoro".

"I dati – prosegue l’on. Buonguerrieri – danno dunque ragione a Fratelli d’Italia, secondo cui va superata questa misura, che è nata con scopi pregevoli ma risulta evidentemente errata sotto il profilo culturale e politico. Il reddito di cittadinanza doveva aiutare a reinserirsi nel lavoro, ma non lo ha fatto e non può diventare un sussidio eterno, una sorta di pensione a vita".