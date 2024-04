"Un festival letterario nel nome di Renato Serra"

Un festival letterario nella Biblioteca Malatestiana intitolato a Renato Serra. Lo propone Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale e candidato al consiglio comunale con FdI. "Il tema della cultura, su cui la sinistra crede di avere il monopolio, non è stato minimamente toccato in questi anni: ecco perché noi abbiamo inserito questa proposta, ambiziosa certo, ma importantissima per valorizzare il patrimonio culturale cittadino, farlo conoscere sempre di più e creare attorno al libro una proposta strutturata che vede nel Festival Letterario un momento di grande espressione e coinvolgimento – argomenta il candidato di FdI – Un evento del genere, grazie alla presenza della Biblioteca Malatestiana, è essenziale per sviluppare un collegamento tra cultura e turismo. Un evento di portata nazionale, ma che guarda anche al territorio: ci piacerebbe coinvolgere le scuole medie e superiori per avvicinare i giovani al mondo della lettura". Pellegrini pensa ad un evento di due-tre giorni

" capace di coinvolgere case editrici locali e non, con tanti momenti di presentazione da parte degli autori: un evento che vuole portare a Cesena nomi di spessore e in parallelo promuovere mostre e visite guidate all’interno della Malatestiana, Patrimonio dell’Unesco. Un momento di grande cultura, dunque, ma è strategico pensare anche ai giovani, al coinvolgimento delle scuole, a immaginare incontri con autori e anche spazi per il mondo dei fumetti e dei manga".