’Un fiume di jazz’ gran finale stasera all’arena Gregorini

Questa sera si conclude ’Un fiume di jazz’, la rassegna sotto le stelle organizzata da Rimini Jazz Club con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone. A capitanare il trio è il sassofonista, clarinettista e cantante Marco Benny Pretolani. La serata si svolgerà nell’Arena Gregorini adiacente ai giardini di Piazza Papa Giovanni XXIII. Anche quest’anno con questa rassegna Rimini Jazz Club sostiene Fondazione ISAL, che sarà presente con uno stand per offrire informazione sulle sue importanti attività e per raccogliere i contributi volontari fondamentali per sostenere il loro prezioso lavoro.