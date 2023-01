Un flop demografico: l’anno con meno nati

di Andrea Alessandrini

L’inverno demografico stringe la sua morsa su Cesena, come d’altra parte sull’intero Occidente, ma la nostra città nel 2022 ha toccato di nuovo il fondo: ripiombando, vale a dire, al minimo storico delle nascite che si registrò ai primi anni Novanta, quando i nati scesero sotto la soglia delle 600 unità annuali. La ripresa del numero dei nati negli anni successivi si ebbe per il contributo di bebè di famiglie immigrate.

Il 2022, nella sua traiettoria, si inquadra nella dinamica demografica dell’anno precedente. stando a quello che emerge dai dati elaborati dall’Ufficio Statistico associato del Comune di Cesena. Il saldo naturale permane negativo (-599), mitigato dal saldo migratorio in ripresa (+481). Il saldo totale (-271) vede il calo di 63 maschi e 208 femmine, in una città in cui le donne con 49.706 abitanti rappresentano a il 51,48% della popolazione. Andiamo dunque per capitoli.

Le nascite. Rispetto ai dati del 2021 il numero dei nati del 2022 registra una flessione: 569 in totale contro i 601 dello scorso anno, di cui 94 stranieri. Si tratta di una percentuale motlo rilevante: meno 16,5%. A guidare la classifica provvisoria dei nuovi cesenati con cittadinanza straniera c’è l’Albania con 15 nuovi nati. Seguono Romania e Nigeria (14), Marocco (11) e Bangladesh (10 nati).

Il rapporto Istat 2022 sulla situazione del Paese identifica alcuni tra i problemi più seri e di più difficile soluzione la gravità della questione demografica. L’ampliarsi del deficit tra nascite e decessi già delineato da un trentennio associato alla più recente contrazione del saldo migratorio ha innescato, con continuità a partire dal 2014, un andamento di calo della popolazione, anche accentuato dagli effetti della pandemia.

I decessi. Al decremento delle nascite fanno fronte i decessi che nel 2022 ammontano a 1.168, in diminuzione del 9% rispetto all’anno precedente (1284). L’alto tasso di popolazione over 75 (13,89%), più marcato nel nostro terrtiorio, influisce su questo dato: in Italia il tasso è dell’11,7%. Le donne con 75 anni ed oltre a Cesena sono il 59%.

Flusso migratorio. Dopo l’incremento registrato nel 2021 (+80), la popolazione residente straniera a fine anno rallenta il suo trend positivo facendo registrare meno 264 unità e si attesta su 9.641 residenti (9,99% della popolazione residente), a fronte dei 9.905 registrati alla fine dello scorso anno. Nel 2022 la popolazione cesenate è passata da 96.812 unità a 96.541, con una timida flessione dello 0,28%. Nell’ultimo anno i cittadini italiani nati a Cesena sono diminuiti di sette unità.

Matrimoni. Sono stati 248 i matrimoni celebrati nel 2022, cinque in più rispetto all’anno precedente (+2%). Dopo l’epocale sorpasso dei matrimoni civili su quelli religiosi, avvenuto nel 2013, negli anni seguenti diventuo un dato strutturale, nel 2022 la tendenza si è polarizzata: sono 173 le nozze celebrate con rito civile e 75 quelle in chiesa.

Famiglie. Le famiglie, infine, salgono da 43.268 a fine 2021 alle 43.398 di fine 2022 (+130). Non si arresta infine la tendenza alla diminuzione del numero medio dei componenti, scesi a 2,2 persone per famiglia.