Un Forum per la Romagna. Investimenti, ecco le priorità . Così il territorio può decollare

In quali settori e lungo quali direttrici servirebbe prima di tutto orientare gli investimenti per favorire la crescita del territorio romagnolo? E’ il tema cruciale attorno al quale ruoterà la prossima edizione di ‘Fattore R’, il Romagna Economic Forum in programma venerdì 26 settembre al Teatro Bonci di Cesena e promosso dalla Regione, dalle Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara-Ravenna, da Cesena Fiera e da Bper Banca con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali del territorio.

"Grazie a questo evento – analizza Lorenzo Tersi, ideatore e consigliere delegato di Fattore R - ambito locale e grandi accadimenti mondiali si intrecciano. E’ con questo spirito che nove edizioni fa abbiamo pensato a questo appuntamento: un Forum capace di creare una rete di relazioni tra istituzioni, organizzazioni economiche e stakeholder per trovare risposte sui temi cardine del futuro economico della Romagna, mantenendo però uno sguardo globale. Un impegno raccolto da parte di Cesena Fiera, che pur operando ormai sempre più su un orizzonte internazionale, investe in ambito locale. È una sfida importante provare ad analizzare la complessità che ci circonda, stimolare il dibattito tra i protagonisti del tessuto economico e i rappresentanti delle istituzioni e cercare di proporre chiavi di lettura innovative. Siamo in un territorio a filiera corta, caratterizzato da un’osmosi sociale che influenza fortemente lo sviluppo, ma siamo anche parte di un mondo globale, oggi più che mai denso di minacce. Fin dall’esordio abbiamo intrecciato i due piani e le rispettive letture: i contenuti di attualità portati dai grandi economisti, dai Nobel e dagli studiosi internazionali e le piccole esperienze maturate in Romagna che plasmano l’economia del territorio. Un fil rouge al quale siamo rimasti fedeli, insieme a quello che ci ha portato a scegliere ogni volta un luogo culturalmente simbolico per Fattore R e la sua presentazione. Biblioteche, teatri - quest’anno il Teatro Bonci di Cesena - luoghi di contaminazione culturale, luoghi di incontro in cui la Romagna si rispecchia e si riconosce come comunità".

Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, valuta la resilienza del territorio basandosi sui dati economici: "La nostra economia si dimostra non solo solida, ma anche capace di crescere e adattarsi in un contesto globale in continua evoluzione. Nel 2023, il valore aggiunto aggregato per la Romagna ha toccato i 37,9 miliardi di euro, segnando un aumento del 20,2% rispetto al 2021. Un risultato che si riflette anche nel valore aggiunto pro capite, che con 33.924 euro supera la media nazionale. Con 12,9 miliardi di euro di esportazioni nel 2024 e un’incidenza sul valore aggiunto del 34,1%, la Romagna conferma anche la sua proiezione internazionale. La forza del nostro sistema si basa su oltre 100.000 imprese attive, 132.000 se comprendiamo sia le sedi che le unità locali attive; un ecosistema diversificato in cui le imprese con più di 250 addetti, sebbene siano solo lo 0,12% del totale, giocano un ruolo strategico, soprattutto per la loro funzione di leadership e traino. La sfida del territorio è di aiutare a innovare e crescere questo grande complesso di pmi. È cruciale, quindi, promuovere gli investimenti e sostenere la loro competitività, valorizzando la capacità unica della Romagna di generare valore, occupazione e futuro".

Sul tema rilancia anche Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna: "La Romagna è una terra generativa di relazioni ed essendo lo sviluppo di un territorio fortemente correlato con la dotazione di capitale relazionale, dobbiamo saper sfruttare questa nostra straordinaria peculiarità. Il territorio non è infatti solo spazio fisico dove la comunità produce e consuma, è soprattutto un luogo relazionale, che connette competenze, tradizioni, capitale sociale, risorse locali e globali. Il tema individuato per la nona edizione di Fattore R va proprio in questa direzione: disegnare una via per valorizzare gli investimenti intesi nel loro senso più ampio, rivolti prima di tutto al capitale umano e alla formazione: pensiamo alle giovani generazioni e alla difficoltà delle imprese di reperire lavoratori giovani e a garantire il ricambio generazionale, ma anche alle infrastrutture, in relazioni alle quali cito per brevità solo le grandi opportunità che possono derivare dalla costituzione della Zona Logistica Semplificata nella nostra regione. Il tutto senza dimenticare l’economia circolare e la sostenibilità, con il grande tema della transizione energetica. Lo faremo, se possibile, con ancora maggior incisività grazie all’ingresso della Regione Emilia-Romagna tra i partner dell’evento e con voci di testimonial d’eccezione quali Michele de Pascale, Antonio Patuelli e il Premio Nobel Daron Acemoglu".