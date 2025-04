Un futuro senza plastica monouso

Sogliano al Rubicone compie un nuovo passo avanti nel suo percorso verso un futuro più sostenibile. Durante l’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione ha approvato l’adesione al Manifesto del Monouso, un’iniziativa promossa da Anci Emilia-Romagna e Atersir per ridurre l’impatto ambientale derivante dall’uso di plastica monouso nelle attività pubbliche. Un atto che conferma la volontà dell’amministrazione di tradurre i principi della sostenibilità in azioni concrete e quotidiane, facendo della responsabilità ambientale non solo un valore, ma anche una prassi operativa. Attraverso l’adesione al Manifesto, il Comune si impegna a mettere in campo una serie di misure volte a ridurre l’uso di prodotti monouso, in particolare plastica e materiali non compostabili, sia nell’attività dell’Ente che nei servizi pubblici e negli eventi patrocinati. Tra le principali azioni previste: l’introduzione di criteri ambientali nelle forniture comunali, privilegiando prodotti riutilizzabili, biodegradabili o compostabili; l’adozione di linee guida per eventi pubblici e manifestazioni, che prevedano l’uso di stoviglie riutilizzabili o compostabili e l’eliminazione di bottigliette di plastica; la sensibilizzazione della cittadinanza, con campagne informative e attività educative rivolte a scuole, associazioni, imprese e famiglie; la collaborazione con i gestori dei servizi pubblici come mense scolastiche, impianti sportivi, per favorire comportamenti coerenti con gli obiettivi del Manifesto. Ha detto il consigliere Francesco Suzzi (foto): "Vogliamo favorire la tutela delle risorse ambientali".

e.p.