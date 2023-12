Un galà per la ricerca oncologica ’Mi ritorna in mente’ al Bonci con la Maderna Wind Orchestra

Il teatro Bonci apre il sipario a un appuntamento che da 12 anni vede i club service cittadini collaborare alla realizzazione di una serata di spettacolo finalizzata alla raccolta fondi a favore della ricerca oncologica. Lunedì alle 21, sarà una imponente formazione della Maderna Wind Orchestra, realtà formatasi 4 anni fa in seno al Conservatorio, la protagonista musicale del Galà ’Mi ritorna in mente’ il cui ricavato è tradizionalmente destinato a uno specifico progetto scientifico dell’Irst ’Dino Amadori’ Irccs. L’organizzazione dell’evento, col patrocinio del Comune, si deve a Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Lions Club Valle Savio, Panathlon Club Cesena, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Rotary Club Cesena Valle Savio, Round Table 3, Fidapa Cesena Malatesta, Associazione Valori e Libertà e intende sostenere un innovativo studio che punta a migliorare le attuali terapie antitumorali: un progetto di ricerca condotto da Nicola Romanini, 32 anni, ferrarese, farmacista-biotecnologo e ricercatore del gruppo di Immunotherapy Cell Therapy and Biobank (ITCB) del Laboratorio di Bioscienze Irst. "La ricerca in atto – spiega Romanini – consiste nella manipolazione genetica di cellule staminali per potenziare la loro capacità antitumorale attraverso una particolare tecnologia e utilizzarle come trattamento mirato per ogni tipologia di tumore". "Le cellule staminali – aggiunge il nuovo direttore generale Irst Lorenzo Maffioli –, hanno già proprietà di ‘natural killer’, e sono parte fondamentale del nostro sistema immunitario; ulteriormente stimolate possono offrire terapie antitumorali ad personam e per ogni tipo di patologia. La ricerca in ambito oncologico è molto costosa, e il lavoro che si svolge in Irst è di straordinaria valenza, condotto da specialisti la cui età media è sui 42 anni, di oltre 15 in meno rispetto a quella degli operatori a livello nazionale". Lo scorso anno il concerto di Fabio Concato ha fruttato 20mila euro, che i club service mirano a superare. Dalla prima edizione del Galà, a favore di Irst sono andati più di 160mila euro che hanno consentito di sostenere progetti su glioblastomi, leucemia, tumori avanzati alla prostata e tumori allo stomaco. La Maderna Wind Orchestra ha un organico di 70 strumentisti, tra studenti del ’Maderna’, del Liceo musicale ’Canova’ di Forlì, dell’istituto ’Lettimi’ di Rimini e di musicisti del territorio. Le voci soliste sono delle professioniste Nicoletta Noè e Maria Pia Gobbi.

Questa realtà è seguita dai professori Marco Lugaresi (direttore) e Giorgio Babbini (preparatore degli arrangiamenti) e il concerto proporrà musiche di George Gershwin, Leonard Bernstein, Antonio Carlo Jobim, Burt Bacharach, scomparso quest’anno, e di alcuni fra i più importanti compositori e cantautori italiani come Lucio Battisti, Ennio Morricone, oltre a diversi riferimenti al Natale. Biglietti in prevendita da giovedì al botteghino dalle 11-14 e 17-19, al costo di 25 euro per platea e palchi di I e II ordine, 20 per palchi di III ordine; 15 per i palchi di IV ordine e 10 euro loggione. Per informazioni: 0547355959 o scrivere a info@teatrobonci.it.