Un giardino per la materna di Roncofreddo

di Ermanno Pasolini

Si è conclusa brillantemente la campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione scuola materna Giovanni XXIII di Roncofreddo, per l’allestimento dello spazio verde antistante la scuola stessa. "SeminiAMO insieme", lo slogan di questa iniziativa, chiarisce bene l’obiettivo: non si tratta di una semplice attività di reperimento fondi ma di una chiamata, rivolta a tutta la comunità, a seminare insieme il futuro dei propri piccoli e, facendo ciò, a prendersi cura del futuro di tutto il paese. Questa raccolta fondi di comunità, utilizzando una piattaforma web, contenuti creativi e una forma di comunicazione curata ed efficace, ha centrato il proprio obiettivo ed è andata oltre il previsto. La campagna si è chiusa il 31 luglio scorso dopo aver raccolto 13.600 euro a fronte di un primo obiettivo di 10mila euro. Dice Milena Della Pasqua, presidente della Fondazione scuola materna Giovanni XXIII di Roncofreddo insieme al Comitato Genitori: "Tantissime persone si sono fatte contagiare dal nostro entusiasmo e hanno accettato il nostro invito a sentirci una comunità. Penso alla nostra comunità, fatta di nonni, famiglie, realtà parrocchiali, aziende locali, attività commerciali e a una grandissima rete di amici, colleghi ed ex-colleghi di lavoro che ci hanno sostenuto generosamente e concretamente. Per questo desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno abbracciato questo progetto con grandissimo slancio e disponibilità e in particolare coloro che hanno legato date importanti della vita, come compleanni o festeggiamenti per il pensionamento, a questo progetto. Tante persone che non vivono nel nostro territorio si sono sentite parte di questa comunità sostenendoci con grande disponibilità e vorrei ringraziare tutti i soci del Rotary Club Valle del Rubicone e fra loro in particolare la presidente Monica Morri e Claudio Faggiotto, la Stamperia Pascucci 1826 di Gambettola, l’azienda Pedrini Andrea di Cesena, gli amici dell’associazione sportiva ‘Rubicone for sport - Marianna Trail’ di Sogliano al Rubicone, la Bcc ravennate, forlivese e imolese e il personale di alcuni reparti dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Questo percorso ci ha portato a fare tantissimi incontri, a stringere nuove relazioni e sono davvero convinta che, al di là del traguardo della raccolta fondi, abbiamo raggiunto un altro grande traguardo, scoprendo che lungo questo nostro viaggio entusiasmante tante persone si sono affiancate a noi con generosità, condividendo lo stesso desiderio di bellezza e il valore di sentirsi comunità, che è stato il vero motore di questo percorso". Info: www.ideaginger.itprogettiseminiamo-insieme.html