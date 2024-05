A Savignano sul Rubicone nasce un giardino terapeutico nella Casa dei nonni. Il Cda dell’Asp del Rubicone ha approvato il progetto di riqualificazione del parco della Casa residenza anziani di via Fratelli Rosselli. Il progetto, redatto dall’architetto Renzo Bizzocchi, ha il suo cuore nella realizzazione di un "giardino terapeutico" con percorsi sensoriali tra fontane, aiuole fiorite, erbe aromatiche, siepi e piante, spazi attrezzati per la ginnastica dolce, adatta agli ospiti della Cra, aree ombrose in cui riposare, chiacchierare, trascorrere tempo di qualità con gli altri ospiti o con i propri familiari. Uno spazio nuovo da realizzare attraverso una soluzione a basso impatto. Il progetto prevede anche la manutenzione straordinaria della recinzione attualmente presente, con il restauro del tratto risalente al primo 900 e la ricostruzione di quello più recente. L’obiettivo che si propone l’Asp del Rubicone è valorizzare il parco già presente per facilitare l’utilizzo degli spazi e consentire agli ospiti di trascorrere più tempo all’aria aperta, con conseguenze benefiche per la salute degli ospiti, sotto tutti i profili. Dicono il presidente dell’Asp del Rubicone Salvatore Bertozzi e il direttore Manuele Broccoli: "La disponibilità di un giardino terapeutico consentirà di ampliare le possibilità terapeutiche del soggiorno alla Cra. Potere godere dei colori, dei suoni e dei materiali presenti in uno spazio naturale valorizzano e potenziano la capacità di ascolto, memoria a lungo termine e riabilitazione motoria degli ospiti, stimolando la socialità. Si tratta per noi di un progetto importante per il benessere dei nostri utenti e in generale per la qualità dei servizi". La consegna dei lavori è prevista entro l’estate. Il costo complessivo è di 249.100 euro finanziato dall’Asp del Rubicone.

Ermanno Pasolini