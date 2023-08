Un giovane direttore per la Banda della città "La passione per la musica è un affare di famiglia"

Nuovo direttore del Corpo Bandistico Città di Gambettola. Lorenzo Rocculi, 27 anni, diplomato in trombone al Conservatorio Maderna di Cesena, è subentrato a Claudia Pozzi alla direzione della Banda. Lorenzo Rocculi, gambettolese, è figlio di Piergiorgio Rocculi, musicista che in passato era stato anch’esso direttore della stessa Banda. "E’ stato proprio mio padre a tramettermi la passione per la musica – spiega Lorenzo Rocculi - infatti fin da piccolo ho ascoltato in casa le musiche della Banda e poi dentro di essa ho mosso i miei primi passi a livello musicale". Da quanto tempo lei ha la bacchetta in mano di direttore? "Il mio esordio in pedana è di qualche mese fa – risponde il maestro Rocculi - quando ho diretto la Banda di Gambettola nella sfilata del Carnevale, è stato però quello di sabato scorso, in piazza Pertini, il mio primo concerto musicale che ho diretto".

Sabato scorso si è infatti svolto in piazza Pertini di Gambettola il tradizionale Concerto d’Estate; per l’occasione il Corpo bandistico Città di Gambettola era al completo con tutti i suoi 33 musicisti, e nonostante la serata un po’ freddina sono stati molti i gambettolesi che hanno assistito al concerto e hanno ripetutamente applaudito i musicisti. Vincenzo D’Altri