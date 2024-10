Un giovanissimo alla guida del negozio di telefonia mobile

Un altro giovane alla guida di un negozio di Savignano sul Rubicone. Dopo 26 anni il negozio Eurotel, in via Garibaldi 33, dei coniugi Alessandro Censi e Renata Montevecchi, è passato nelle mani di Federico Boldrini 21 anni di Cesenatico dove ha un altro negozio di telefonia denominato "Cellularea", come si chiama ora quello di Savignano. Dice il nuovo titolare: "Noi siamo specializzati nella telefonia mobile, con contratti aziendali, telefonia nelle abitazioni. Ho aggiunto la telefonia nuova e usata, le riparazione e assitenza".