Un giovedì grasso con i fiocchi. Stasera al teatro della parrocchia

Oggi, in occasione del cosiddetto "Giovedì grasso di carnevale", alle 20.30 a Montiano spettacolo dialettale con Francesco Lucchi, detto "E fatour", nato e cresciuto a Montiano e Manuela Gori, presentatrice e coordinatrice di tutti gli appuntamenti di questa riuscita rassegna che la squadra di Gatózli porta in giro da circa un anno e mezzo per le nostre zone. Gatózli cerca di proporre cultura e intrattenimento nelle più svariate sedi e il teatro parrocchiale di Montiano don Alfredo Paganelli, è una bella realtà di accoglienza e socialità. "Qui sarà proposta una delle nostre serate tipiche all’insegna della piacevole leggerezza – dice Manuela Gori – con una nota carnevalesca in più. L’evento di stasera lo abbiamo chiamato "Lérgh ai zùvan", proprio per attrarre e stimolare i più giovani ad avvicinarsi al dialetto".

Fra chi farà un’offerta libera all’ingresso, che sarà devoluta all’associazione Qualcosa di grande per i piccoli, sarà estratto un buono menù per due persone del valore di 50 euro offerto dall’agriturismo Il rifugio dello zio Tom che riaprirà a breve con una nuova gestione in via Schiantamalta, 23 a Calisese.

È previsto anche un piccolo momento conviviale a fine serata con vino e ciambella offerto dalla Pro Loco di Montiano. Prenotazioni tel. 348-6372222 (Tiziana dalle 14 alle 18).

Ermanno Pasolini