Un grande nome per la società. Klinsmann verso il Cavalluccio

Un nuovo arrivo nella squadra dirigenziale del Cesena e sempre d’oltreoceano. Infatti pare che Jurgen Klinsmann (foto) possa entrare a far parte della compagine societaria del club. Jurgen Klinsmann, proprio il padre di Jonathan Lee, il portiere svincolato inserito sicuramente a sorpresa nel gruppo bianconero (ha già effettuato le visite mediche ma non ha ancora firmato un contratto); proprio l’ex attaccante di Inter e Sampdoria oltre che di Stoccarda, Monaco, Tottenham e Bayern Monaco, nonché campione del mondo nel 1990 e d’Europa nel 1996 con la maglia della nazionale tedesca; e proprio l’allenatore, oggi alla guida della nazionale della Corea del Sud, che in passato ha allenato la Germania, gli Stati Uniti (dove vive ormai da anni) e il Bayern Monaco. Già in contatto ed amico di alcuni soci americani della società bianconera e qualche mese fa di passaggio in città, Klinsmann sembra essere molto vicino ad entrare nel club romagnolo che avrebbe il desiderio di portare in B e non solo.

In che modo è ancora da definire e da vedere: potrebbe rilevare le quote di maggioranza del club e diventare il nuovo proprietario (e secondo americano) nella storia del Cesena, oppure potrebbe, almeno inizialmente, diventare uno dei membri del gruppo dei soci che ruotano attorno a John e Michael Aiello. C’è però un’altra ipotesi che ricondurrebbe Klinsmann ad essere la ‘testa di ponte’ di un fondo statunitense interessato all’acquisto del club cesenate, senza poi considerare, ma qui siamo nell’ipotesi del fantacalcio, di un Klinsmann che un domani potrebbe anche sedersi in panchina.

Va considerato che Klinsmann è una sorta di cittadino del mondo a livello calcistico, conosciuto ed apprezzato in italia, in Europa, ma anche negli Stati Uniti e nel mondo asiatico, parla fluentemente diverse lingue ed è apprezzato ovunque. E solo il concretizzarsi di una di queste ipotesi sarebbe una risposta alla misteriosa acquisizione da parte della squadra di un portiere come Jonathan Klinsmann, nato in Germania ma con passaporto americano, il figlio maggiore di Jurgen. Tecnicamente inspiegabile nell’ottica di un rafforzamento del Cavalluccio proprio quest’anno che i due portieri – Pisseri e Siano – sono forti e quasi intercambiabili al contrario della disastrosa (sotto questo punto di vista) passata stagione, l’arrivo del 26enne estremo difensore potrebbe rientrare in una sorta di ‘captatio benevolentiae’ del Cesena per favorire l’ingresso a vario titolo di Jurgen all’interno del club.

Insomma, quasi incredibilmente, ci sarebbero tutte le premesse per un ripetersi della vicenda tanto dannosa quanto clamorosa di Robert Lewis padre, che impone al club l’ingaggio del figlio Luca. Fortunatamente a guardia del club e con le antenne dritte per evitare che si ripeta una situazione come quella della passata stagione c’è il direttore sportivo Fabio Artico, garanzia di merito sportivo e non di raccomandazione o favoritismi sportivi. Che andrebbero a mettere inopinati quanto nocivi granellini di sabbia all’interno di una squadra e di un ambiente che sta andando con il vento in poppa, verso quel traguardo che tutti i sostenitori cesenati si augurano di celebrare a fine campionato.

Stefano Benzoni