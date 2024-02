Un ‘grattino’ da due milioni di euro: "Il vincitore? Non so, ma è uno di qui"

In Romagna c’è un nuovo milionario. A Cesenatico un giocatore ha in fatti centrato una vincita da 2 milioni di euro, puntando su un gratta e vinci. E’ accaduto la settimana scorsa al bar Isole Sottovento, al numero 30 di via Cesenatico, il locale vicino al principale ingresso cittadino, a monte della Statale Adriatica angolo via Montaletto.

La dea bendata ha baciato un cliente particolarmente fortunato e molto probabilmente si tratta di una persona del posto, perché in questo periodo non c’è movimento turistico, anche se non è da escludere un lavoratore pendolare o una persona di passaggio. Il fortunato ha acquistato un biglietto del gratta e vinci "Nuovo 50X" e con 10 euro ha vinto i due milioni. Si tratta di un tagliando con il moltiplicatore, una serie molto apprezzata dai giocatori.

Se chi lo acquista gratta nei "tuoi numeri" una o più volte il numero giusto, si aggiudica il premio o la somma dei premi corrispondenti; se trova invece uno dei numeri bonus vince 5 o 10 volte il premio corrispondente, tuttavia se nei "tuoi numeri" trova il simbolo x5, x10, x20 o x50, automaticamente vince 5, 10, 20 o 50 volte il premio corrispondente, come riportato dall’agenzia Agimeg che oggi ha comunicato la notizia, facendo saltare di gioia anche il proprietario del bar, l’imprenditore cinese Xiaoping Bai detto Francesco, il quale gestisce l’attività assieme alla figlia Weina Bai ed al genero Franco.

Nel caso specifico del nuovo giocatore milionario di Cesenatico, la grattata è stata eccezionale, perchè il tagliando nascondeva tra i numeri vincenti proprio quello che ha portato la vincita massima di questa serie, vale a dire 2 milioni di euro. Sempre ieri al proprietario del bar è giunta la comunicazione ufficiale, in quanto la vincita da 2 milioni è stata incassata il 31 gennaio, dal nuovo milionario che si è recato in banca.

Appena si è sparsa la voce, tutti hanno chiesto a Francesco il nome del fortunato, ma l’imprenditore giura di non saperlo: "Mi piacerebbe molto sapere il nome del cliente milionario, ma vi giuro che non lo so. Molte persone si fermano a fare colazione, altri prendono un caffè o un aperitivo e al momento di pagare acquistano anche un gratta e vinci, tuttavia spesso lo portano con sé e non lo grattano direttamente qui all’interno del bar. Insomma, è impossibile individuare il vincitore".

"Personalmente sono tanto felice – aggiunge Francesco –, perchè a Cesenatico io e la mia famiglia ci troviamo molto bene, i clienti e le famiglie che ci frequentano sono amici, quindi vuol dire che tra loro ce ne è uno diventato ricco, sempre che non lo sia già stato".

L’imprenditore di origine cinese ha 52 anni, si è trasferito in Italia 27 anni fa e il suo braccio destro è la figlia Weina, che festeggia: "Proprio quest’anno tagliamo il traguardo dei 10 anni di gestione delle Isole Sottovento e per noi questa vincita milionaria è una grande pubblicità, perchè siamo il bar fortunato ed anche Cesenatico è la città della fortuna".

A Franco ieri tutti chiedevano senza sosta chi fosse il fortunato: "Ci sono parecchi clienti che giocano al gratta e vinci, fra questi c’è chi acquista i tagliandi da 10 euro, quindi qualche sospetto ce l’ho, ma onestamente non so chi sia il milionario".