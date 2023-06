Un impianto fotovoltaico nell’area dell’ex discarica comunale

Il Comune realizzerà un interessante progetto di natura ambientale, con un finanziamento di 50mila euro nell’ambito del bando per le Comunità energetiche rinnovabili promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Il contributo copre l’80% del costo previsto di 65mila euro ed è il massimo che le singole candidature potevano ottenere. La transizione energetica sta assumendo particolare rilievo in questo momento storico in cui si sono registrati corposi aumenti dei prezzi dell’energia, del gas e delle materie prime che hanno messo in crisi famiglie e imprese. A questo va affiancato il tema di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, ormai centrale nell’agenda delle istituzioni a tutti i livelli e questo bando ha rappresentato un’opportunità molto preziosa.

Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), sono un insieme di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l’obiettivo di avere benefici ambientali, sociali ed economici. Il contributo ottenuto dal Comune riguarda la costituzione di una Cer che possa alimentarsi con un impianto fotovoltaico di potenza fino a 1mw da realizzarsi nell’area della ex discarica comunale. Parallelamente il contributo prevede di coinvolgere in questo progetto anche edifici destinati ad housing sociale coinvolgendo Acer. Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così il risultato: "Lo sviluppo deve essere sostenibile e dobbiamo avere una particolare attenzione all’ambiente. Questo bando è molto prezioso e ci consentirà di produrre meno anidride carbonica e contenere i costi delle bollette".

g.m.