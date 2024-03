Un incontro per salvare delle vite

"La vita nelle tue mani" è il tema dell’incontro che si terrà domani alle 20, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico. In cabina di regia ci sono la Croce Rossa Italiana e la Consulta del Volontariato di Cesenatico, che hanno organizzato un importante appuntamento aperto al pubblico, sulla rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore, per una serata formativa e di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini.

L’arresto cardio circolatorio è una condizione molto critica, in quanto dopo soli 10 minuti dal verificarsi dell’evento, in assenza delle manovre rianimatorie il danno celebrale diventa irreversibile. L’intervento di chi assiste alla persona colpita da infarto, che possono essere familiari, passanti o vicini di casa, è fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza della persona vittima dell’arresto cardio circolatorio, in attesa dell’arrivo del soccorso avanzato tramite l’ambulanza e l’automedica del 118, e l’assistenza post arresto cardiaco.

Ad oggi, soltanto 3 persone su 10 che assistono ad un infarto sono in grado di intervenire attuando le manovre di rianimazione, mentre invece tutti possiamo fare la differenza e salvare una vita. Durante la serata si tratteranno le manovre che rappresentano gli anelli fondamentali della ’catena della sopravvivenza’: riconoscere l’evento, allertare il 118 e il 112, eseguire le compressioni toraciche esterne e utilizzare il defibrillatore in attesa del soccorso sanitario avanzato. Si parlerà inoltre dell’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici per la gestione delle emergenze, quindi l’app FlagMii per chiedere aiuto ed essere soccorsi, e l’app Dae Responder, che possono essere scaricate sul telefono.

L’evento di lunedì sera è aperto a tutti e i cittadini interessati possono avere informazioni ed iscriversi telefonando allo 0547 673334 lunedì dalle 9 alle 14.30. È importante iscriversi perchè sono ammessi al massimo 90 partecipanti, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Assieme alla Croce Rossa Italiana e la Consulta del Volontariato di Cesenatico, collaborano anche l’Avis di Cesenatico, l’Avom (Associazione volontari ospedalieri), l’associazione I Bambini al primo posto ed il Comune di Cesenatico.

Giacomo Mascellani