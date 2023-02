Un incontro tra politica e cultura dedicato a Benigno Zaccagnini

È dedicata a Benigno Zaccagnini, la conferenza organizzata dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà oggi pomeriggio, alle 16, al Museo della Marineria. ’Sl’e‘ nota us fara’ de’’ (Se è notte verrà il giorno), questo il titolo dell’iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere un momento in cui scambiare parole di speranza. Interverranno Damiano Zoffoli (nella foto), ex sindaco di Cesenatico, consigliere regionale ed europarlamentare, oggi presidente dell’associazione Zaccagnini di Cesena; i poeti Marco Magalotti, Daniele Casadei, Giuliano Biguzzi, Giandomenico Magalotti, Tonina Facciani (recitata da Maurizio Cirioni), mentre gli intermezzi musicali saranno a cura di Mino Savadori. Conduce l’incontro Leonardo Belli dell’associazione ’tè ad chi sit e fiòl?’. L’associazione Zaccagnini promuove attività sociali e culturali per continuare nel tempo la tradizione e le idealità politiche e culturali dei cattolici democratici. È intitolata all’ex segretario nazionale della Dc Benigno Zaccagnini, amico e compagno di passioni politiche dei soci fondatori, che aveva Cesena nel suo cuore.

Costituita nel 1998 a Cesena, l’associazione ha iniziato le proprie attività nel 2003 con l’inaugurazione della sede sociale da parte del presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Da allora l’associazione ha proseguito la sua attività, organizzando più di un centinaio d’incontri a cui hanno partecipato molte personalità e ha organizzato mostre su temi sociali e proiezioni di pellicole. Nel 2009, in occasione del ventennale della scomparsa di Zaccagnini, ha organizzato al Teatro Bonci un concerto sinfonico, a cui hanno partecipato anche il cardinale Ersilio Tonini e Anna Zaccagnini.

g.m.