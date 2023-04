Un inedito ’Canterville’ con i Mercanti di Sogni

La compagnia Mercanti di Sogni presenta in anteprima il nuovo spettacolo ’Canterville’. L’appuntamento è questa sera alle 21 al teatro comunale di Cesenatico, dove sarà messo in scena il lavoro liberamente tratto dall’opera di Oscar Wilde, per la regia di Donatella Missirini, Raffaella Sintoni e Luciana Berretti. ’Il Fantasma di Canterville’ è un racconto umoristico scritto da Oscar Wilde nel 1887, una vera e propria parodia nella quale si intersecano situazioni e circostanze a volte comiche e altre volte tristi. Il lavoro è ambientato in un castello in Scozia, dove c’è una famiglia di aristocratici fantasmi condannata alla noia e alla solitudine. La notizia che il castello è stato appena comprato da alcuni americani scatena l’entusiasmo di tutta la famiglia, a cominciare dai tre figli, desiderosi di cambiamenti e di occasioni di divertimento. Fervono quindi i preparativi, si rispolverano vecchi trucchi e ci si esercita con incantesimi e travestimenti. Di tutt’altro avviso è invece la governante nonché custode: la prospettiva di lavorare per una chiassosa e volgare famiglia americana la inorridisce, mentre per la giovane Mary è un’opportunità di trovare un lavoro estivo.

La versione che la compagnia Mercanti di Sogni presenta si arricchisce di personaggi che non sono presenti nel racconto di Oscar Wilde, ad esempio c’è un’intera famiglia e non più un unico solitario fantasma; inoltre il testo presenta numerose citazioni da altri lavori di Wilde.

Sul palco gli attori sono Pietro Spada, Vito Spada, Laura Freschi, Camilla Tomassini, Giulia Mizzoni, Agata Piccoli, Tommaso Mazzotti, Francesco Lega, Denise Molari, Enrico Para, Alessia Turroni, Matilde Zampa, Davide Ricci e Camilla Tomassini.

Per informazioni e prenotazioni: 349 6742224 o 338 5618747, il biglietto di ingresso costa 10 euro ed i bambini sotto i 6 anni non pagano.

Giacomo Mascellani