Un lungo viaggio in Europa tra gnomi e tartufo

Un lungo viaggio promozionale per il tartufo e altri prodotti tipici locali, un tour che si è sviluppato per oltre 20 giorni per l’Europa. I protagonisti del "Truffle Week" hanno fatto tappa anche a Breslavia, conosciuta come la Città degli gnomi. Un riferimento diretto quindi anche a Bagno, che dai primi anni 2000 offre un suggestivo e molto frequentato Sentiero. "Abbiamo trascorso una gran bella serata a Breslavia, la Città degli gnomi e, in attesa di incontrare l’assessore al turismo del Comune la sera prima abbiamo replicato la degustazione di prodotti del nostro territorio, già fatta ad Aarhus in Danimarca – racconta Giuseppe Crociani, presidente di Confcommercio – Particolare attenzione è stata rivolta al vino Famoso, alle castagne nel liquore, oltre all’immancabile formaggio raviggiolo, abbinato al tartufo, raviggiolo che abbiamo preparato in diretta. Eravamo nella pizzeria Bube di Simone un giovane lombardo trapiantato ormai da 15 anni in Polonia. Vorrei inoltre ricordare che nei due giorni di incontri in Polonia sono venuti con noi anche Maximiliano Falerni presidente Unpli regionale, che ha subito creduto nell’iniziativa di "Truffle Week", la "Settimana del Tartufo", e Antonio Montanari del Sentiero degli Gnomi del parco dell’Armina di Bagno, poi presenti anch’essi all’incontro con l’assessore al Turismo di Breslavia".

gi.mo.