Un magazziniere per azienda agricola

Ditta operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli ubicata a Cesenatico (FC), cerca un magazziniere consegnatario preferibilmente con esperienza, per carico, scarico, movimentazione merce, gestione delle scorte, preparazione ordini, inserimento dati e aggiornamento magazzino informatizzato, consegna e ritiri con mezzi aziendali. Richiesta persona veloce, ordinata, dinamica, con senso dell’organizzazione e capacità di lavoro sia in squadra che in autonomia. Formazione base nell’uso del pc indispensabile, il diploma di scuola secondaria, il possesso delle patenti C+CQC+ADR e della macchina e il possesso del patentino del carrello elevatore. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Contratto tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione. Orario tempo pieno di 40 ore settimanali, da definire in sede di colloquio.

Registrarsi con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.