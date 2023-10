Un ‘manifesto’ per le comunità energetiche

Con lo scopo di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo, la Regione Emilia-Romagna ha promosso le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. In quest’ottica l’amministrazione comunale di Cesena, tramite Energie per la Città, il 9 febbraio scorso aveva avviato il progetto ‘Tutti insieme tutti green’ attraverso un percorso partecipativo concluso in questi giorni con la stesura di un documento collaborativo. Il percorso ha portato alla realizzazione di un manifesto che descrive la volontà di promuovere le comunità energetiche e di un vademecum, che risponde a esigenze di prima informazione al fine di creare consapevolezza intorno a queste comunità come strumento di sostenibilità energetica e di innovazione sociale nella condivisione di percorsi di sostenibilità.