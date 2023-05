Un mare di rabbia ’Ripulito’ il giardino con 700 rose di lana per la festa della mamma

Avevano lavorato a ognuna di quelle rose per mesi, con pazienza e dedizione, pensando alle mamme che, nella domenica a loro dedicata, le avrebbero raccolte, e a tutte le persone che si sarebbero scattate un selfie in quel prato magicamente fiorito. Non avevano fatto i conti con la superficialità e la mediocrità che affliggono taluni esseri umani, le socie di ‘Un mare di lana’, associazione culturale attiva dal 2014 a Cesenatico. Già autrici di numerose installazioni artistiche (l’ultima, lo scorso Natale, aveva visto via Baldini impreziosita da centrini ricamati a mano), le componenti dell’associazione avevano realizzato, in vista della Festa della mamma, 700 rose di lana di vari colori e le avevano ‘piantate’ al parco di Levante. Lo avevano anche annunciato sui social, con un post in cui chiedevano di non raccogliere nulla fino al giorno della festa della mamma. Un appello che non è bastato a evitare il saccheggio immediato: in meno di 24 ore, di quelle rose non è rimasto più nulla.

A chi, sempre sui social, fa notare che c’era da aspettarselo, dal momento che nessun cartello o recinzione delimitava la zona ‘fiorita’, la presidente dell’associazione, Patrizia Budini, risponde così: "al di là della presenza o meno di cartelli o barriere, le installazioni urbane come questa non devono essere toccate". Inizialmente, le socie pensavano di ‘piantare’ le rose a ridosso del 14 maggio, data della festa, ma le previsioni meteo le hanno convinte ad affrettarsi: "volevamo concludere tutto prima che sopraggiungesse la pioggia", precisa Patrizia, "volevamo posizionare anche un cartello, semplicemente non abbiamo avuto il tempo di prepararlo". Rimane un prato desolatamente vuoto e la speranza, finora delusa, che qualcuno, resosi conto della pochezza del proprio gesto, decida di riportare indietro il fiore rubato.

L’amarezza aumenta se si pensa che quelle 700 rose sono ‘sbocciate’ anche per esaurire le scorte di lana accumulate in questi anni: come si legge sullo stesso post Facebook, lo spazio che le socie hanno utilizzato finora per riunirsi e realizzare i lavori più importanti (con l’ausilio di un macchinario apposito) non è più disponibile. "Possiamo ritrovarci a sferruzzare anche in un bar", sottolinea infine la presidente, "anzi, questo progetto è nato alla caffetteria Baldini, dov’eravamo solite riunirci. Ma c’è bisogno di uno spazio, anche piccolo, per i nostri strumenti di lavoro". L’associazione è ora in attesa di risposte e le rose volevano essere un modo gentile per dire grazie alla comunità di Cesenatico e ai turisti che, con le loro foto, hanno contribuito a far conoscere le opere di ‘Un mare di lana’ nel mondo.

Maddalena De Franchis