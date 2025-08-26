Un martedì d’autore con Farini

Da Dante ai bagnini

Da Dante ai bagnini
26 ago 2025
REDAZIONE CESENA
Altro appuntamento questa sera alle 21 a palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, per l’ottava serata della rassegna letteraria estiva "Martedì d’autore sotto le stelle", della Biblioteca comunale "Walter Toni". Rossana Farini (nella foto) presenterà la sua raccolta di racconti e poesie "Sparsi pensieri e parole lontane" (AGC Edizioni) e sarà accompagnata dal duo di giovani musiciste Matilde Bigiarini e Matilde Melucci.

La Farini, dopo la laurea in filosofia all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato da subito a lavorare prima all’Ufficio promozione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, iniziando poi, subito dopo, un percorso più approfondito in uffici stampa istituzionali. Ha sviluppato competenze anche nell’ambito dell’organizzazione di vari eventi, quali Mostra del Libro per ragazzi, Galà dello Sport, conferenze. Tra altre varie attività professionali, ha anche svolto per l’Associazione Imprenditori "Prospettiva Casentino" attività di teacher per un progetto sperimentale di filosofia. Ultima avventura Master in Digital Marketing per diventare copywriter.

La serata sarà moderata da sua figlia, Matilde Bigiarini, al clarinetto, che insieme all’amica e collega Matilde Melucci, al violoncello, accompagneranno in musica la serata. Il duo nasce dall’incontro fra due giovani musiciste, Bigiarini e Melucci, che si sono conosciute durante il loro percorso di studi presso il Conservatorio "Maderna" di Cesena. "Martedì d’autore sotto le stelle 2025" è realizzato con la coordinazione della cooperativa LibrAzione, che gestisce la Biblioteca, e il settore Cultura del Comune. Per Info.: Chiara Tosi (0543/911037).

gi.mo.

