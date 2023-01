Un medico e mezzo per 7mila persone

di Luca Ravaglia

La ricetta per mantenere vive le frazioni passa prima di tutto dall’offerta dei servizi per la comunità. Lo sanno bene i residenti di San Giorgio, che di questi tempi stanno cercando di difendersi da una serie di crescenti problematiche alle quali non hanno intenzione di arrendersi. Dopo la chiusura dell’ultimo supermercato rimasto in zona, avvenuta a fine settembre, ora l’attenzione si è spostata su un tema ancora più delicato, quello sanitario, in particolar modo legato alla carenza di medici di medicina generale, che nel tempo sono progressivamente diminuiti. "Attualmente – conferma il presidente del quartiere Cervese Nord – gli ambulatori aperti sono due. Uno è gestito da uno ‘storico’ dottore della zona, mentre nell’altro gravita una dottoressa che però pochi mesi dopo essere arrivata dalle nostre parti, ha diviso gli orari di presenza tra San Giorgio e Cesena. La scelta è ovviamente legittima e nessuno vuole entrare nel merito della decisione. Ciò che invece intendiamo fare è segnalare una oggettiva carenza che si ripercuote sulla popolazione, a partire dagli anziani, che avrebbero bisogno di poter contare su punti di riferimento vicini alle loro abitazioni e che invece sempre più spesso non riescono a trovare".

Ed ecco che arriva la citazione di casi concreti, a partire da un appuntamento per una semplice visita di controllo fissata in questi giorni con disponibilità a metà febbraio. "E’ stato giusto sottolineare il tema del negozio di generi alimentari - riprende Bissoni – ma l’aspetto medico è ancora più importante. Ogni volta che il quartiere o, più in generale la comunità, ha segnalato la situazione, sono arrivati temporeggiamenti. Ribadisco che l’intento non è criticare l’operato di qualcuno, ma di chiedere soluzioni. Per questo penso al sindaco, che ci rappresenta nei rapporti con l’Asl e a lui domando di adoperarsi per mediare, prendendo in considerazione le nostre richieste". Richieste che sono arrivate tante volte sul tavolo del consiglio di quartiere e in questi giorni anche alla redazione del Carlino, da parte di residenti che chiedono di porre attenzione al tema, nell’ottica della tutela della comunità locale. Anche perché la recente esperienza pandemica ha dimostrato in maniera inequivocabile quanto possa fare la differenza una buona rete di presidio sanitario ramificata sul territorio. E perché la risposta a tutte le problematiche non può essere quella di intasare il pronto soccorso dell’ospedale. E’ però anche doveroso segnalare il fatto che il tema è di ben più ampio respiro, perché la carenza di medici di medicina generale è un aspetto che riguarda l’intero territorio, cesenate, come nazionale, con ripercussioni a catena. "E’ chiaro – chiude Bissoni - che l’argomento è serio: tutto ciò che riguarda la sanità lo è. Basta pensare al periodo invernale, coi malanni stagionali che si sommano alle altre patologie. La buona sanità è quella che parte dal territorio. E che dire del tema delle ricette? Come deve organizzarsi chi necessita di un farmaco e non può aspettare chissà quanto per incontrare il medico? A San Giorgio vivono duemila persone, che salgono a settemila se comprendiamo tutto il quartiere Cervese Nord. Serve trovare una soluzione".