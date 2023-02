Un melograno per la lotta ai tumori infantili

Un melograno nel giardino del Prime Center Ior di Cesena è il simbolo dell’impegno contro il cancro infantile. L’albero è stato pianta ieri, in occasione della Giornata mondiale dedicata al tema sanitario, nell’ambito delle iniziative promosse da Ageop Ricerca ODV, l’Associazione Genitori Oncologia Ematologia Pediatrica, insieme ai comuni della Regione Emilia-Romagna. "La messa a dimora di questo albero di melograno – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – rappresenta la nostra vicinanza a tutte le famiglie del territorio che combattono contro il cancro infantile e che necessitano del nostro assoluto sostegno. Iniziative come questa inoltre sono utili a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca, assistenza e alleanza terapeutica che vede uniti medici, pazienti, famiglie e volontariato. In questo senso, il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti che operano al Prime Center Ior, importante presidio di ricerca e innovazione oncologica, risulta fondamentale perché i pazienti e le famiglie non restino sole nel percorso di cura".

"Ringrazio di cuore il Comune di Cesena – dice Fabrizio Miserocchi, direttore generale Istituto Oncologico Romagnolo – per aver scelto il nostro Prime Center come luogo simbolico per la piantumazione dell’albero di melograno in questa importante giornata dove ricordiamo l’importanza della lotta contro il cancro infantile. Giusto ieri eravamo in Oncoematologia Pediatrica all’Ospedale Infermi di Rimini insieme agli amici di Nove Colli, che sostengono il progetto di pet therapy, a guardare quanto bene possa fare questa piccola ma importante iniziativa per la serenità dei ragazzi, dei loro famigliari e degli operatori che somministrano loro le terapie. Non dimentichiamo mai che, come dice la dottoressa Roberta Pericoli, responsabile del reparto, non c’è differenza tra sani e malati: i bambini sono bambini, vogliono tutti giocare, divertirsi, sorridere e soprattutto crescere. Se in oncologia è importante prendersi cura a 360° della persona, con i pazienti pediatrici lo è ancora di più. Ma ricordiamo anche che lotta contro il cancro infantile significa anche fare tanta prevenzione sul territorio". E questo è proprio il ruolo del Prime center di Cesena.