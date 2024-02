Un mese intero per raccontare le donne

Un mese di eventi per raccontare il mondo femminile e tante storie di inclusione e pluralità. Saranno 24 gli eventi nel mese di marzo, 17 le associazioni proponenti. In vista dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, l’assessorato alle politiche delle differenze del Comune di Cesena e il Forum sui Generis presentano l’edizione 2024 del ’Marzo delle donne’, un insieme di iniziative di intrattenimento, occasioni di dibattito e di proposte culturali tese a raccontare l’universo femminile. ’Tuttǝ diversǝ Tuttǝ uguali’ è lo slogan che inquadra il variegato programma avviato in questi giorni al teatro Bonci con lo spettacolo ’Le cinque rose di Jennifer’ di Gabriele Russo e la proiezione del film ’Le favolose’ di Roberta Torre al cinema Multisala Eliseo. "Il Marzo delle donne – commenta l’assessore ai diritti e alle politiche delle differenze Carlo Verona – rappresenta un manifesto di tutte le politiche e le azioni che questa Amministrazione ha promosso e sviluppato, in maniera sincera, diretta, partecipata, nel corso di questi anni insieme al Forum sui Generis e al Centro donna comunale, ma sopra ogni altra cosa raccoglie perfettamente l’impegno corale con cui affrontiamo le non poche tematiche che abbracciano l’universo femminile". Il calendario proseguirà sabato 2, alle 10, e domenica 3 marzo, alle 16, con l’iniziativa proposta dall’associazione Rara, in collaborazione con la scuola di documentario Zelig e Apta, e la Biblioteca Malatestiana di Cesena, ’Uscire allo scoperto. Raccontarsi con il cinema documentario’. Sempre nella giornata di sabato 2 marzo, alle ore 16.30, l’associazione Caracol proporrà la ’Manifestazione transfemminista’ con punto di ritrovo alla Barriera. Domenica 3 marzo, alle 9, nel campo sportivo del quartiere Vigne si disputerà la partita di calcio femminile che vedrà protagoniste le donne camerunesi di Cesena e le donne camerunesi di Rimini. A seguire nella Sala della Chiesa Parrocchiale di San Bartolo serata di gala delle donne camerunesi animata da canti, balli, e sfilate. Dal 4 al 9 marzo, al Centro commerciale Montefiore, saranno proposti la mostra ’Violenza sulle donne e discriminazione di genere a cura di Claudia Meraviglia, e i punti informativi a cura di Centro donna, Ipazia Liberedonne e Perledonne.