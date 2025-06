Un milione di euro per i danni dell’alluvione

A Cesenatico è arrivato un milione di euro dalla Protezione civile dell’Emilia-Romagna per ripristinare i danni causati dalle alluvioni di settembre e ottobre 2024. Per l’amministrazione comunale si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno. Per far fronte alle opere necessarie, il Comune lo scorso autunno destinò 713mila euro per lavori di somma urgenza, con una stima dei danni totale che era di circa un milione e mezzo di euro. Il milione arrivato (per l’esattezza 1.000.008 euro), servirà dunque a coprire in parte le opere di ripristino necessarie. Dei 713mila euro, sino ad ora il Comune ha investito 250mila euro per le ripristinare le idrovore per il sollevamento delle acque bianche, 170mila euro per la pulizia straordinaria di strade e tubazioni di fognature, l’acquisto di sacchi di sabbia e attrezzature, e lavori di ripristino sui marciapiedi ammalorati, 190mila euro per la pubblica illuminazione con molti lampioni che erano andati fuori uso e 100mila euro per risanare le infiltrazioni della struttura edificio dell’ex scuola elementare di Saffi e del vicino ufficio anagrafe, oltre ad intervenire sui tetti del polo scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina e della scuola La Vela al quartiere Madonnina Santa Teresa.

Nei lavori ancora da affidare, la spesa maggiore, oltre 200mila euro, sarà destinata ancora per le idrovore e nello specifico per la sostituzione di pompe e quadri elettrici, 138mila per la copertura della scuola media Dante Arfelli in via Gastone Sozzi angolo viale Torino, 100mila per ulteriori interventi sulla pubblica illuminazione e 100mila per gli abbattimenti di alberi poco stabili e quindi pericolosi, mentre 40mila euro saranno spesi per risolvere il problema dello sprofondamento di alcune lapidi al cimitero di Cesenatico centro in via Mazzini.

Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così: "Subito dopo le alluvioni abbiamo stanziato 713mila euro con un debito fuori bilancio per far fronte alle emergenze. Il milione della Protezione civile regionale ci permetterà di continuare a investire sui lavori necessari, oltre ad un finanziamento di 290mila euro arrivato nei mesi scorsi". I tecnici del Comune e della Protezione civile, sono già al lavoro per calendarizzare gli interventi prioritari, anche alla luce del fatto che i cambiamenti climatici rappresentano una realtà e gli eventi atmosferici estremi sono sempre più frequenti, mettendo a rischio l’incolumità delle persone, le abitazioni, le aziende, i campi agricoli e le aziende artigiane. Le ultime alluvioni dimostrano come i vecchi sistemi di difesa non siano più in grado di fronteggiare precipitazioni forti e concentrate in poche ore, che sono delle vere bombe d’acqua. Giacomo Mascellani