"Un milione di ore di lavoro senza incidenti"

Un milione di ore lavorative senza infortuni. E’ il grande traguardo raggiunto dall’azienda Siropack Italia che ha festeggiato ieri l’importante traguardo, frutto di un percorso lungo 23 anni: il raggiungimento di 1 milione di ore lavorative senza infortuni, sin dalla sua fondazione. "Siamo estremamente felici di aver centrato questo obiettivo, a coronamento degli investimenti e delle buone prassi che abbiamo sempre seguito con attenzione in questi anni per mettere l’uomo al centro dell’impresa – affermano i titolari Rocco De Lucia e Barbara Burioli – siamo un’azienda votata all’innovazione e alla sostenibilità, per cui siamo orgogliosi di aver dimostrato una concreta sostenibilità sociale, evitando malattie o invalidità lavorative riconducibili alla nostra attività, seppur in un settore delicato come quello della metalmeccanica artigiana". "Oggi il termine sostenibilità è sulla bocca di tutti, ma spesso si insegue soltanto quella economica, quando per rispettare il budget vengono tagliati i fondi necessari alla sicurezza, non solo da parte delle aziende ma anche dagli enti preposti – riferiscono De Lucia e Burioli –. Tante realtà invece mandano i propri collaboratori nelle sedi dislocate senza valide ragioni lavorative, come monito verso chi non è allineato alla visione del management, causando così aumenti di traffico, CO2 e stress delle persone costrette ad allontanarsi da casa. Sono pratiche non sane, la cui denuncia non dovrebbe arrivare da un imprenditore ma dalle parti sociali, che troppo spesso però intervengono solo a margine delle gravi tragedie che continuamente si abbattono sui luoghi di lavoro".