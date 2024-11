Un milione e mezzo di lavori per il porto

Entrano nel vivo i lavori di ristrutturazione del molo di Levante, che prevedono anche la costruzione di un sistema di difesa dei locali e dei ristoranti che spesso si allagano. Le maestranze della ditta Pasquale Zemiro di Malcontenta di Mira in provincia di Venezia, che si è aggiudicata il bando di gara offrendo un ribasso del 4,75 percento, si stanno infatti concentrando sugli interventi più delicati per ultimare le opere nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che la previsione di spesa è di 1 milione e 525mila euro, di cui 1 milione e 497mila messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna, pari al 98 percento. In pratica il Comune farà l’importante opera senza spendere somme dalle proprie casse. Il nuovo progetto riguarda 400 metri sulla banchina di Levante e circa 50 metri sulla banchina sul molo di Ponente. I tecnici comunali insieme all’impresa hanno studiato un cronoprogramma che permetta di eseguire gli interventi senza penalizzare la frequentazione di uno degli scorci più belli della costa. Dopo la demolizione ed il rifacimento delle celle frangiflutti nella zona terminale della banchina, negli ultimi 50 metri di molo in corrispondenza del faro, al momento transennati per motivi di sicurezza, si incomincerà la costruzione del muretto antiesondazione dell’altezza di 96 centimetri sulla banchina, a partire dalle porte vinciane fino all’altezza del ristorante La Baia, in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate. Il muretto sarà costruito in cemento armato con l’installazione di micropali che serviranno così anche a consolidare la banchina per tutta la sua lunghezza. A completamento di questo nuovo sistema di protezione, verrà anche installata una speciale paratia in acciaio inox. Il muretto verrà impreziosito da finiture di pregio con pietra d’Istria e pietre di selce in armonia con il contesto paesaggistico. Si procederà inoltre all’intervento sulle pareti verticali delle banchine di Levante a partire dalla Capitaneria di porto fino al termine del molo, con scrostamento e ripristino delle facciate, per un intervento strutturale ma anche estetico. Su questo progetto punta molto il sindaco Matteo Gozzoli: "L’intervento sul molo di Levante è fondamentale per aumentare la sicurezza di quella parte di città, mantenendo sempre una giusta pregevolezza estetica. Dopo aver ristrutturato le banchine di Levante e Ponente da piazza Ciceruacchio fino ai cantieri navali, è arrivato il momento di intervenire sui moli e sulle parti di banchina maggiormente esposte alla forza dell’acqua". Contestualmente proseguono i lavori di ristrutturazione dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico.

Giacomo Mascellani