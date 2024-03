Un milione e mezzo per il fronte del porto

Il comune investe un milione e mezzo di euro per riqualificare mezzo chilometro di banchine del porto canale. Terminata la bonifica bellica del tratto di banchina del molto di Levante, dove fortunatamente non sono stati rinvenuti ordigni, la ditta incaricata di eseguire i lavori ha anche provveduto a realizzare uno strato di asfalto provvisorio. Le operazioni sono propedeutiche alla massiccia riqualificazione dell’aerea. Nelle prossime settimane si concluderà l’iter della gara d’appalto e sarà affidato l’incarico alla ditta aggiudicatrice, che potrà cominciare immediatamente con le lavorazioni che non interesseranno la passeggiata, al fine di preservare il passaggio nella stagione estiva. Dopo aver riqualificato le banchine di Levante e Ponente da piazza Ciceruacchio fino ai cantieri navali, adesso il Comune interviene sui moli e sulle parti di banchina più a mare, che sono maggiormente esposte alla forza dell’acqua. L’intervento interessa la banchina di Levante per circa 400 metri e quella di Ponente per un tratto di 50 metri. Verrà realizzato un muretto antiesondazione alto 110 centimetri sulla banchina a partire dalle Porte Vinciane, fino all’altezza del ristorante La Baia, in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate. Il muretto verrà costruito in cemento armato con l’installazione di micropali che serviranno anche a consolidare la banchina per tutta la sua lunghezza. A completamento dei lavori sarà anche installata una paratia in acciaio inox ed il muretto verrà rifinito con pietra d’Istria e pietre di selce in perfetta armonia con il contesto. Si procederà alla demolizione e ricostruzione delle celle frangiflutti che saranno realizzate con nuovi robusti telai in cemento armato.

La parete verticale del Molo di Levante verrà messa a nuovo e saranno realizzati dei parapetti di protezione in prossimità delle pompe idrovore delle Porte Vinciane, con la sostituzione dei pistoni che svolgono un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del meccanismo che protegge l’abitato dalle ingressioni marine. Nella zona Ponente si procederà invece al consolidamento della banchina e alla sostituzione delle sue parti ammalorate. Il progetto è sostenuto da un finanziamento regionale di 1 milione e 497mila euro, che copre il 98 per cento dei costi; in pratica al Comune i lavori non costano nulla. Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così: "Appena si concluderà l’iter dell’appalto verranno avviati i lavori che moduleremo in modo da lasciare libero il passaggio durante la stagione turistica. Siamo contenti e orgogliosi di questo progetto e la collaborazione con tutte le attività commerciali coinvolte si sta svolgendo in un clima molto sereno". Giacomo Mascellani