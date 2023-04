Un milione per il centro sportivo: a maggio scattano i lavori

Iniziano i lavori lavori di riqualificazione, ampliamento, efficientamento energetico e miglioramento delle strutture presenti del centro sportivo. Grazie a importanti contributi regionali, art bonus e sponsorizzazioni, i l lavori affidati all’Associazione tra i consorzi Cear Soc. Coop. di Ravenna e Coir di Cesena, inizieranno l’8 maggio prossimo che in sei mesi deve completare le opere. Che sono: l’ammodernamento del campo da calcio esistente con nuova superficie in erba artificiale; poi l’ampliamento della palestra al piano primo che ospita anche la piscina; inoltre l’abbattimento dei consumi energetici di tutto il complesso. Un intervento che comporta una spesa complessiva di 930mila euro, di cui 790mila con contributi regionali; 60mila con intervento di privati (Soc.Soggetel s.r.l.); altri 50mila euro sempre di privati (Art Bonus), infine 30mila euro con fondi propri dell’amministrazione comunale.

Nel frattempo il Centro sportivo continuerà ad offrire servizi, con le attività sportive che proseguiranno regolarmente in palestra, mentre per il campo da calcio i lavori verranno iniziati fin da subito per accelerare i tempi per la ripartenza dopo la pausa estiva. Raffaele Giovannini assessore ai lavori pubblici precisa: "Tra qualche mese, il nostro complesso sportivo di San Damiano sarà ri-funzionalizzato con opere che lo renderanno un gioiello dell’intero territorio. Purtroppo a causa della congiuntura economica i lavori pubblici hanno subito inevitabili ritardi, ma grazie all’impegno dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico comunale, alle varie opportunità dei bandi regionali e al mecenatismo privato, entro l’anno consegneremo alla nostra comunità un centro sportivo completamente rinnovato". Massimo Bardi amministratore di Body Art Ssd gestore dell’impianto: "Il centro sportivo di Mercato è diventato punto di riferimento per l’intera vallata e le migliorie daranno forza e ulteriore vigore".

Edoardo Turci