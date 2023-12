Un minuto di silenzio per Giulia

All’ultimo consiglio comunale, i consiglieri di Cesenatico Civica hanno proposto di dedicare un minuto di silenzio a Giulia Cecchettin e alle altre donne vittime di violenza. Hanno aderito alla proposta tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, il sindaco e la giunta. Tutti hanno anche indossato un fiocchetto rosso per sensibilizzare su questa grave emergenza. Cesenatico Civica in una nota ringrazia per l’adesione e auspica che su questo tema si possa continuare a lavorare col massimo impegno e unità, per contrastare la violenza e promuovere una cultura del rispetto e di educazione alla affettività.