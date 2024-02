Un moderno ’gabbiano’ tra gli smartphone

’Seagull Dreams’ è un dramma che ripercorre la biografia di Irina Brook - la regista - ispirandosi al “Gabbiano” di Cechov, che viene decostruito e reinterpretato in chiave contemporanea. La vicenda è ambientata in una tenuta di campagna, ma ciò che vediamo non sono spazi aperti, bensì gli interni della casa, dove i personaggi si incontrano e dialogano. La scenografia è moderna ed essenziale, quasi spoglia: più che descrivere, suggerisce, in equilibrio tra realismo e allegoria. Come i video proiettati sullo sfondo, che, accompagnati dalla musica, amplificano gli stati d’animo dei personaggi. Uno di essi, Trigòrin, si manifesta e interagisce con gli altri soltanto in videochiamata su un grande schermo. Altri dispositivi elettronici - smartphone, cuffie, un laptop, un visore - arricchiscono la scena. E ci strizzano l’occhio, con amara ironia. Gli abiti, volutamente, non hanno niente di particolare, ad eccezione di quelli che vestono lo stile eccentrico di Sòrin, il vecchio zio. Altrettanto quotidiano e informale è il linguaggio. L’opera si focalizza su divergenze, vizi e difetti di una famiglia in cui ogni componente ambisce alla realizzazione egoistica di sé. Le tematiche dell’amore e della morte fanno da filo conduttore, manifestandosi sotto varie sfaccettature e fornendo allo spettatore molteplici spunti di riflessione che sono spesso spiazzanti: la morte non si discosta dalla perfezione, anzi ne fa pienamente parte; l’amore è una forza distruttiva. Rilevante è la tecnica del “metateatro”, che viene abilmente messa in scena dagli attori, provocando uno stato di confusione nello spettatore. Il dubbio è lecito, anzi necessario: siamo spettatori del teatro o del teatro nel teatro? Lo stato di smarrimento è voluto, ricercato, esso diviene protagonista nelle menti di chi assiste al dramma: la regista non fa altro che giocare sapientemente con le nostre percezioni.

A sostenerne gli intenti una coppia di grandi attori - Pamela Villoresi e Geoffrey Carey - coadiuvati da un affiatato e convincente gruppo di giovani. Il dramma diretto da Irina Brook narra anche del dilaniante bisogno di approvazione che sollecita e condanna l’essenza dell’artista. È in Kostia che tale sentimento si esplica più lucidamente, attraverso il suo teatro avanguardistico e il rapporto conflittuale con la madre, che lo trascina in un fatale vortice, disorientandolo definitivamente. Lo spettatore è portato inevitabilmente a formulare una crudele riflessione: l’arte autentica comporta estrema dedizione e sincero sacrificio, ma il gioco vale la candela? Il dilemma ripreso dalla Brook ha radici secolari e interessa ciascun artista nel suo più intimo percorso. Nella società odierna, pervasa da un sentimento volto solo alla pragmaticità, risulta rischioso intraprendere la carriera artistica. Bisogna perciò farsi carico di una fede incrollabile nella propria vocazione e sfidare il pensiero comune, anche incrociando le spade con le forme d’arte tradizionali, per conquistarsi il proprio spazio di espressione. Se si è trovata la strada al mattino, si può morire volentieri la sera.

5^ Cs liceo scientifico Righi