"Un mondo migliore senza Internet"

La tecnologia è stata una scoperta che ha rivoluzionato le telecomunicazioni e la vita delle persone. Nel passato nessuno avrebbe mai pensato a un’invenzione simile. Per noi Internet è normale, dal momento che lo utilizziamo ogni giorno. Ma chiediamoci: come sarebbe il mondo in assenza di Internet? Molte persone direbbero che sarebbe una catastrofe, io invece penso che molte cose diventerebbero migliori e la nostra vita smetterebbe di ruotare attorno a un oggetto insignificante: il telefono. Il cellulare può sembrare innocuo agli occhi dell’uomo. Però Internet sfugge di mano, è frivolo, ingannevole, ti incanta con le immagini, i bei colori e quando ti ha in pugno, ti guarda dall’alto, mentre cadi nell’oblio della dipendenza.

Francesca Gherasim 3ªC