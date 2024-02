"Un murale in via Veneto in onore alla Sammaurese"

Realizzare un murale che ricordi i gloriosi fasti della Sammaurese calcio, proprio dove si trovava il vecchio campo di calcio. La proposta arriva da Mauro Rossi e Giuseppe Casadei, due benefattori di San Muro Pascoli: "La parete lato monte, sulla via Gramsci, della prima casa popolare di via Vittorio Veneto è libera – dicono –. Quel rettangolo verde era importante per tutta la comunità Sammaurese, un luogo di aggregazione dove tutti i giorni, finito di pranzare, i nostri nonni e i nostri genitori si ritrovavano a tirare calci al pallone fino alle due, poi tutti a lavorare nei calzaturifici".

"Ci piacerebbe rappresentare nel murales, in alto, la scritta "Giocavamo in via Veneto" – continuano – Gino Stacchini con la maglia della nazionale mentre calcia un pallone, le transenne che venivano montate ogni domenica, il carretto con i bomboloni e altri piccoli dettagli. Chiediamo di contattarci – concludono –se qualcuno ha delle fotografie del vecchio campo sportivo". Rossi e Casadei hanno già contattato l’amministratrice del condominio che inserirà nella prossima assemblea la loro richiesta. Poi presenteranno la loro iniziativa all’amministrazione Comunale e infine contatteranno diversi writers per sviluppare il disegno e avere un preventivo di spesa.

e.p.