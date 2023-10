Un Natale di sobrietà: "No al videomapping, pensiamo agli alluvionati"

Cosa ci sarà sotto l’albero? Mancano due mesi al Natale e già fervono i preparativi per le festività. Mentre lo scorrere del tempo scandisce l’attesa, l’Amministrazione comunale di Cesena è al lavoro per l’organizzazione delle iniziative che andranno a comporre il Natale 2023, con l’obiettivo di offrire un programma di animazione, spettacolo e intrattenimento, e far risplendere la città con le irrinunciabili luminarie dall’8 dicembre al 7 gennaio. Ma quello che mancherà quest’anno è lo spettacolo che l’anno scorso lasciava tutti a bocca aperta e con il naso all’insù entrando in piazza del Popolo. Mancherà il videomapping, tanto amato e tanto discusso nel 2022. Al gradimento generale si contrapponevano le contestazioni per il costo rilevante e lo spreco di energia per questa tecnica che proiettava immagini colorate e animazioni sulle facciate di palazzo Albornoz e sulle case private di piazza del Popolo. L’effetto era a dir poco spettacolare. "Quest’anno non ci sarà il videomapping – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini – non c’erano le risorse per farlo. Abbiamo preferito mettere a disposizione i soldi per chi ha subito danni dall’alluvione. Ma non dobbiamo rinunciare al Natale, e l’illuminazione non mancherà. Abbiamo pensato a una cosa molto carina che spero piacerà ai cesenati".

La spesa per gli allestimenti e gli spettacoli natalizi sarà compresa tra i 70mila e gli 80mila euro. Fondamentale la collaborazione degli operatori del settore che potranno valorizzare con le loro proposte il centro storico e i quartieri migliorandone l’attrattività e accrescendone l’offerta. Dopo aver condiviso lo schema organizzativo con le associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), l’Amministrazione ha approvato le linee guida al fine di sviluppare gli interventi di animazione natalizia. "Torneranno la pista di pattinaggio, il villaggio di Santa Claus, il presepe davanti al Duomo, il circo per i più piccoli, i concertini jazz e il trenino di Babbo Natale, con la tradizionale tappa a Borello – continua l’assessore Ferrini -. Non mancheranno le iniziative di intrattenimento nei Quartieri che potranno essere implementate da imprese e associazioni del terzo settore attraverso il bando Natale con cui mettiamo a disposizione, rispettivamente, 10 e 20 mila euro. Non vogliamo rinunciare alla magia di questo periodo ma occorre tenere a mente i bisogni e le priorità dei cittadini danneggiati dall’alluvione. Per questo abbiamo pensato di riproporre il modello organizzativo dello scorso anno, con qualche rinuncia e miglioramento ma senza ulteriori investimenti".

Il Comune lavora a progettualità di allestimenti tematici, intrattenimenti, animazione aggregativa e commerciale che valorizzeranno le aree pubbliche come luoghi dove poter fare acquisti, socializzare, fruire della cultura e dello svago. Saranno valorizzate le iniziative realizzate nei quartieri e nelle frazioni da imprese ed enti del terzo settore. I proponenti, a cui sarà un concesso un contributo economico pari al 70% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun progetto, dovranno assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per la realizzazione delle iniziative proposte.