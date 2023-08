Un novantenne in motorino sull’Adriatica: "Pericolo pubblico"

La Polizia nei comuni costieri della provincia di Forlì-Cesena ha compiuto molti interventi nel fine settimana, impiegando 20 pattuglie e 40 uomini a Cesenatico, Gatteo a Mare, Savignano Mare e San Mauro Mare, con un incremento delle pattuglie soprattutto nella fascia oraria serale e notturna. Sono stati controllati 70 veicoli e identificate oltre 200 persone, fra le quali 50 stranieri. Un anziano di quasi 90 anni è stato fermato prima che facesse dei danni. In sella al suo ciclomotore è stato fermato sulla Statale Adriatica, dove la volante ha scoperto che il motore era sprovvisto di revisione e di copertura assicurativa ed inoltre aveva un pneumatico molto usurato. Oltre a numerose infrazioni al codice della strada, è scattato il sequestro del mezzo, che era un pericolo pubblico e, in caso di incidente, nessuno avrebbe risposto dei danni. Un giovane fermato per un normale controllo è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina, per questo è stato segnalato alla Prefettura di Forlì – Cesena come assuntore di droga e sottoposto alla sospensione della patente di guida e del passaporto. All’alba di sabato mattina, in viale Carducci la volante ha soccorso una donna di 40 anni stesa sul ciglio della strada completamente ubriaca. Un ragazzo egiziano di 17 anni alloggiato con una comitiva a Valverde, è stato scambiato per un giovane risultato scomparso in Calabria dal 2021, ma gli accertamenti hanno chiarito l’equivoco. Nell’isola pedonale serale del lungomare, i poliziotti hanno controllato alcuni stranieri che sostavano nei pressi di un locale; fra questi c’era un tunisino clandestino e privo di documenti, che è stato denunciato penalmente e nei confronti del quale è partito l’iter per il rimpatrio.

Giacomo Mascellani