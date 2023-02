Un nuovo album per Gianni Drudi

Sono stati presentati a Savignano l’ultimo cd di Gianni Drudi ’Lo specchio dell’anima’, impreziosito di video, e il 33 giri ’Mundo di Alain Deejay’. Entrambe le produzioni discografiche sono opera delle edizioni musicali Pianoforte, dello stesso Gianni Drudi e del musicista savignanese Giorgio Bersani, autori del tormentone ’Fiky Fiky’, lanciato nel 1992 che ha venduto un milione e mezzo di dischi in tutto il mondo ed è stato inciso in dieci lingue.

Il cd ’Lo specchio dell’anima’ contiene 12 brani con il ritratto di copertina della pittrice riccionese Denise Camporesi. "Il cd contiene otto inediti e quattro cover, una rimasterizzazione di Fiky Fiky e ’Il figlio di mia figlia’ dedicata al mio nipotino Lucio che ha un anno e mezzo - dice Gianni Drudi -, abbiamo girato un bellissimo video della canzone ’Lo specchio dell’anima’ a Villa Des Vergers con la regia di Carlo Grotti Trevisan, appena uscito insieme al disco. Il testo è mio e di Bruno Conti, la musica interamente composta da me. Si tratta di una canzone sentimentale che si discosta dai miei soliti tormentoni perchè è arrivato il momento della saggezza, della responsabilità e della maturità che ho fatte mie diventando nonno".

Del 33 giri ’Mundo’, che contiene dodici brani, parla Giorgio Bersani che alle spalle ha un enorme successo negli anni ‘70 con ’Se mi lasci’ del gruppo G.Men di cui faceva parte e un Festival di Sanremo nel 1975 con la canzone ’Oggi’: "Alain Deejay è un nostro collaboratore che produciamo da dieci anni come edizioni musicali Pianoforte. Abbiamo stampato questo vinile perchè è tornata di moda la musica latina anche se non era mai davvero tramontata. Oltre a ’Mundo’, la canzone reggaeton che dà il titolo all’album, ci sono ’Kaliente’ cantata dal cubano Kino el Negron, ’Copa do mundo’ del brasiliano Jhon Sombra e naturalmente Fiky Fiky in versione bachata spagnola, un tormentone immortale".

Ermanno Pasolini