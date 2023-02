Un nuovo assunto su 3 ha meno di 30 anni

di Luca Ravaglia

La specializzazione tecnica e orientata verso il mondo del lavoro degli studenti che hanno conseguito il diploma e che scelgono di non iscriversi all’università sta diventando una caratteristica sempre più ambita da chi offre un impiego nel nostro territorio, dove peraltro un’azienda su due teme di non essere in grado di individuare le giuste figure da inserire all’interno della propria struttura. Sono i dati che emergono al bollettino dedicato ai fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane. Riguardo alle province di Forlì-Cesena e Rimini, gli ingressi previsti (per assunzioni a tempo indeterminato o tramite l’attivazione di altre formule di lavoro flessibili) per il trimestre in corso sono 21.870. Su base nazionale, il dato relativo al mese di febbraio è di 386.000 unità, di cui il 9,3% (36.000) in Emilia-Romagna, con incidenza stabile. Il 16,1% del dato regionale poi, pari a 5.810 ingressi previsti, riguarda all’area di competenza della Camera di commercio della Romagna, in crescita rispetto a gennaio. Nello specifico, aumenta ancora l’incidenza dei contratti a tempo determinato, 79% per Rimini e 80% per Forlì-Cesena, rispettivamente di 4 e 5 punti percentuali. Per la provincia di Forlì-Cesena, l’indagine rileva 3.060 assunzioni previste per il mese in corso, con una variazione sul febbraio 2022 di +480 unità e 9.500 per il trimestre febbraio-aprile, con una variazione sull’analogo periodo dello scorso anno di +970 unità.

Le maggiori entrate previste si concentrano nel settore servizi, che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone. Nel 61% dei casi, il contesto è quello delle imprese con meno di 50 dipendenti. Sempre a febbraio, una quota pari al 31% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, mentre il 18% delle imprese prevede di assumere personale immigrato. Nel 66% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Un importante focus è stato poi dedicato all’analisi delle prospettive occupazionali dei diplomati degli istituti tecnici superiori. Gli Its, sono percorsi terziari di specializzazione tecnica e professionalizzante, alternativi ai percorsi universitari, post diploma di scuola secondaria superiore. I diplomati che seguono questo percorso sono molto richiesti dalle imprese per la loro preparazione tecnica specifica, plasmata sulle necessità del mercato del lavoro: a oggi la domanda supera la numerosità dei profili disponibili. I settori che richiedono il maggior numero di diplomati in questo ambito sono meccanica, comunicazione e sviluppo di sistemi software, anche se la tendenza risulta essere trasversale, tra tutti i settori, soprattutto quelli legati al comparto industriale e dei servizi alle imprese.

La scarsa disponibilità di diplomati Its Academy mette ancor più in evidenza il fenomeno della difficoltà di reperimento da parte delle imprese di questi profili professionali, in particolare nelle aree elettronica, informatica e meccanica. Le competenze richieste sono principalmente legate alla doppia transizione digitale e green. I corsi Its, solitamente biennali, con una durata di 2.000 ore (3.000 se triennali), offrono importanti esperienze di stage in azienda che rappresentano almeno il 30% delle ore totali.