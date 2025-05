Un nuovo forno per il ’Faro’

L’associazione culturale e di promozione sociale "Il Faro di Corzano" di San Piero in Bagno ora per la sua attività del laboratorio di ceramica, che viene svolta nei locali di palazzo Babbini Salvetti di via Garibaldi, può contare su un nuovo e fiammante forno per la cottura dei manufatti.

"Un grazie ai tanti solidali sampierani – si legge in una nota dell’associazione – che hanno contribuito con proprie private donazioni. Una grazie anche a quanti si sono prestati per assemblare il forno. Una operazione complessa, che non è stata una passeggiata. Portare 170 chilogrammi al primo piano, nei locali del laboratorio, e posizionarlo sul proprio bancale non è stato affatto semplice. Grazie ancora a tutti coloro che hanno dato il loro aiuto".