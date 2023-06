"Un nuovo manto collegherà Casa della musica e Malatestiana"

Terminate le ’Tre Piazze’ in dirittura d’arrivo, di qui alla fine della legislatura, manca meno di un anno, non sono stati messi a bilancio altri interventi di rilievo nella riqualificazione delle strade e delle piazze del centro storico, a parte le manutenzioni ordinarie dei manti, ma la parte di città nell’area culturale tra Biblioteca Malatestiana e la futura Casa della Musica in via Sacchi, che dovrà ospitare il Conservatorio Maderna e l’istituto musicale Corelli, è al centro dell’attenzione per un progetto di riqualificazione di maggior spessore di un ntervento ordinario.

"L’intendimento dell’amministrazione comunale – spiega l’assesore Christian Castorri – è quello di valorizzare il collegamento tra via Montalti dove insiste la facciata laterale della Biblioteca Malatestiana e l’ingresso al chiostro di San Francesco, con sullo sfondo, dietro l’edificio dell’archivio di Stato la vista su palazzo Ghini, e la casa della Musica intervenendo anche dal punto di vista della riqualificazione del manto. Di certo interverremo con delle migliorie su le vie Montalti e Sacchi, ma è possibile che venga realizzato un manto mirato per valorizzare la congiunzione tra le sedi dei due istituti culturali. Si tratterebbe di un intervento per valorizzare le vie e i vicoli di questa parte di centro storico così peculiare".

Un’altra strada centrale che ha necessità di un intevento di restyling è via Pescheria, l’unica della rosa di strade e piazze tra cattedrale e palazzo comunale a non essere stata riqualificata, così come via Quattoridici a cui via Pescheria si collega.

La strada, adiacente al palazzo comunale, è uno dei punti neri del centro storico, nella sua parte oltre la galleria d’arte in direzione via Cavallotti, con numerosi negozi sfitti ed alcuni locali trasformati in garage. Un processo di deterziarizzazione proprio sotto il Comune in una via un tempo popolosa di botteghe e negozi. Nella prima parte, in collegamento con piazza Amendola ricca di pubblici esercizi, sono stati aperti locali gastronomici. Aumentano intanto i ritardi per l’inizio dei lavori di rigenerazione del palazzo Roverella, il primo ad essere stato finanziato con i fondi del Pnrr, che dovrà diventare un polo di edilizia sociale nel cuore urbano.

Andrea Alessandrini